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20.03.2020 (11:29)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Министра обороны РФ

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема обсуждались в основном вопросы, касающиеся жилищного обеспечения военнослужащих и их семей.

Поставленные вопросы были подробно рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения, должностным лицам даны поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Общественная приемная
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