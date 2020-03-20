20.03.2020 (11:29)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Министра обороны РФ

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема обсуждались в основном вопросы, касающиеся жилищного обеспечения военнослужащих и их семей.

Поставленные вопросы были подробно рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения, должностным лицам даны поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.

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