Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2020 (11:45)

Военнослужащие ВВО в Южно-Сахалинске принимают участие в подготовке к военному параду, посвящённому 75-летию Великой Победы

В Южно-Сахалинске идёт подготовка к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По центральной улице города пройдут знамённые группы с Государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и флагом Министерства обороны, подразделения знаменосцев со штандартами фронтов, рота пехоты времен Великой Отечественной войны, почетный караул, а также парадные расчёты войсковых частей и других силовых ведомств.

Сейчас тренировки проходят в воинских частях, отрабатывается одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов и рот.
Уже в конце марта состоятся тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих армейского корпуса военного округа и других силовых ведомств. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированной колонны.

Всего в военном параде примут участие более 1200 военнослужащих и представителей других силовых ведомств, будет задействовано 25 единиц военной техники. Для демонстрационного полета в Южно-Сахалинске спланирована военная авиация.

Руководит подготовкой к параду Победы командир армейского корпуса Восточного военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глущенков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершился конкурс «Уверенный прием»
Комплексы «Искандер» и системы «Триумф» войдут в состав механизированной колонны на военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЦВО воссоздали бронеавтомобиль времен Великой Отечественной войны для парада Победы в Екатеринбурге
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» прибыли из Пензы в Екатеринбург для участия в военном параде 9 мая

Метки:
Восточный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false