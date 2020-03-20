20.03.2020 (11:45)

Военнослужащие ВВО в Южно-Сахалинске принимают участие в подготовке к военному параду, посвящённому 75-летию Великой Победы

В Южно-Сахалинске идёт подготовка к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По центральной улице города пройдут знамённые группы с Государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и флагом Министерства обороны, подразделения знаменосцев со штандартами фронтов, рота пехоты времен Великой Отечественной войны, почетный караул, а также парадные расчёты войсковых частей и других силовых ведомств.

Сейчас тренировки проходят в воинских частях, отрабатывается одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов и рот.

Уже в конце марта состоятся тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих армейского корпуса военного округа и других силовых ведомств. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированной колонны.

Всего в военном параде примут участие более 1200 военнослужащих и представителей других силовых ведомств, будет задействовано 25 единиц военной техники. Для демонстрационного полета в Южно-Сахалинске спланирована военная авиация.

Руководит подготовкой к параду Победы командир армейского корпуса Восточного военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глущенков.

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