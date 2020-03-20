20.03.2020 (11:30)
Экипажи истребителей Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе
Летчики отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота в ходе мероприятий плановой боевой подготовки отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 дальней авиации ВКС России.
В ходе выполнения полетов более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР отработали наиболее сложный элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, прибывшего на Северный флот из центрального региона России.
Данный элемент подготовки летчиков отрабатывался как одиночным самолетом, так и в составе группы в ходе проведения двух летных смен.
Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 500 километров в час с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности полетов.
Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.
Подобные элементы летной подготовки экипажи морской авиации Северного флота выполняют на регулярной основе не менее двух раз в год.