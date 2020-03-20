20.03.2020 (10:24)

Новороссийские десантники в рамках КШУ в Крыму уничтожили условного противника, высадившись с больших десантных кораблей

В ходе командно-штабного учения, проводимого в эти дни на полигоне Опук в Республике Крым с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, части и подразделения, совершив погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части Крыма.

В соответствии с замыслом учения, десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж.

После чего, десантно-штурмовые подразделения совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 при поддержке дивизионов самоходных артиллерийских артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и гаубиц Д-30, где были подавлены и уничтожены пункты управления, личный состав и техника незаконных вооруженных формирований.

Выполнив ближайшую задачу, подразделения совершили марш, переместив пункты управления в безопасный район для подготовки ведения обороны морского побережья.

В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице