20.03.2020 (09:32)

Рязанские десантники в ходе очередного этапа КШУ отработали вопросы сбора на площадке приземления после десантирования и захвата аэродрома противника

В рамках проходящего командно-штабного учения с гвардейскими парашютно-десантным и артиллерийским полками из Рязани и Наро-Фоминска Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, завершился третий этап, в ходе которого десантникам предстояло отработать вопросы десантирования подразделений, захвата аэродрома, удерживаемого незаконными вооруженными формированиями, совершения маневра и уничтожения глубоких резервов противника, закрепившегося на рубеже.

В ходе практических действий подразделения соединения осуществили сбор на площадке приземления Новики, выход на назначенные рубежи и уничтожение противника на площадке приземления.

В дальнейшем, овладев указанным рубежом и осуществив захват объектов аэродрома, подразделения совершили выход в пункты сбора, где после уточнения задач и отдачи указаний совершили маневр в заданном направлении.

В ходе уничтожения глубоких резервов противника части соединения на огневом рубеже показали свои навыки во владении штатным вооружением и военной техникой, а командиры подразделений, привлекаемых к командно-штабному учению, навыки в управлении подразделениями, получавших актуальные вводные непосредственно от командира соединения.

Всего в учении задействовано более 900 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники подразделений, (БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», 2С9 «Нона-С», 1В119 «Реостат» , гаубицы Д-30 и др.), а также самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также ударные вертолеты Ми-35.

Командно-штабное учение под руководством командира Тульского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Евгения Тонких проходит в целях проверки готовности воинских частей соединения к практическим действиям.

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