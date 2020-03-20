20.03.2020 (10:07)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл учение в Средиземном море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, провёл комплекс учений на переходе морем.

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблём с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны.

В рамках учения был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы, в ходе отражения ракетных ударов условного противника, а экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, провел плановые тренировки, во время которых отработали задачи по организации поиска и слежения за подводной лодкой.

Экипаж фрегата продолжает выполнение задач в Средиземном море.

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