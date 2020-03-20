20.03.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошёл конкурс среди коков, поваров и пекарей «Армейский запас»

На Черноморском флоте (ЧФ) в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» прошёл второй этап конкурса «Армейский запас» среди военнослужащих поварских специальностей продовольственной службы из состава воинских частей и кораблей флота.

В ходе конкурса 10 команд поваров и 2 команды пекарей соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлеба и мелкоштучных хлебобулочных изделий из продуктов, утверждённых нормами питания военнослужащих согласно ежедневному рациону.

Соревнование по приготовлению пищи проходило по произвольной программе, в ходе которой каждый из поваров мог приготовить блюдо любой национальной кухни из утверждённого перечня продуктов. В частности, повара готовили блюда индийской, грузинской, армянской и белорусской кухни.

После объявления судейской комиссии о готовности блюд состоялся смотр-конкурс приготовленной пищи и определение победителей.

В общем зачёте первое место заняла команда 1472 военно-морского клинического госпиталя, второе место завоевали повара соединения материально-технического обеспечения флота, замкнула тройку победителей команда корабельных коков соединения надводных кораблей ЧФ.

Лучшие специалисты продовольственной службы, победившие в этом конкурсе, будут представлять Черноморский флот на третьем этапе соревнований среди соединений и объединений Южного военного округа.

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