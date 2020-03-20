20.03.2020 (09:55)

Моряки Каспийской флотилии в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020» провели плановую тренировку

В Астрахани моряки 73-й бригады кораблей охраны водного района провели тренировку по борьбе за живучесть корабля согласно плану подготовки экипажей к конкурсу «Кубок моря-2020». Соревнования спланированы на май текущего года в Азербайджане.

Занятия с личным составом аварийных партий прошли в учебно-тренировочном комплексе. Моряки оттачивали навыки и умения ликвидировать пробоины в корпусе корабля на тренажёрах с применением типовых средств борьбы за живучесть: накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования.

Тренировки проводились с фактической подачей воды в затопляемый отсек, выполнение задач было максимально приближено к реальности. Так, например, вода через пробоины в отсек поступала под давлением свыше 4 кг на квадратный сантиметр.

В ходе тренировки был отработан алгоритм борьбы за живучесть и грамотное распределение усилий экипажа корабля для успешного проведения аварийно-спасательных мероприятий.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей надводных кораблей и проводятся регулярно.

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