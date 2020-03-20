20.03.2020 (09:46)

Впервые ротные тактические группы ЮВО применили мини-беспилотники на учении в горах Дагестана

Впервые ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане уничтожили противника в горах с применением малых беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа.

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применялась в двусторонних ротных тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

В ходе активной фазы учений военнослужащие соединения уничтожили условного противника, засевшего глубоко в горах Кавказского хребта. Ротные тактические группы выполнили боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, минометов 2Б-11 «Сани» и боевых машин пехоты БМП-3.

В двусторонних учениях на горном полигоне Дальний было задействовано около 500 военнослужащих ЮВО и около 70 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.

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