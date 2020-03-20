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20.03.2020 (09:40)

Отборочный этап конкурса «Воин мира» АрМИ-2020 завершился в Ставропольском крае

В Ставропольском крае завершился отборочный этап конкурса военно-профессионального и эстетического мастерства «Воин мира» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, проходящих военную службу по контракту.

В конкурсе приняли участие лучшие представители всех соединений и воинских частей объединения, всего около 100 военнослужащих.

Конкурс «Воин мира» считается самым разносторонним в международном конкурсе АрМИ-2020, т.к. наравне с профессиональной военной подготовкой оцениваются знания военной истории и творческие способности участников. Военнослужащие соревнуются в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит».

Финалисты этапа показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Кроме того, участники продемонстрировали знания военной истории, а также раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации, театрального искусства и т.п.

Победители армейского этапа представят объединение на окружном этапе конкурса в Ростовской области.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Южный военный округ
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