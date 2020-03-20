20.03.2020 (09:31)

В подмосковном Серпухове проходит очередной этап спартакиады памяти генерал-полковника В.К. Стрельникова

Открытый Кубок по мини-футболу в рамках спартакиады, посвященной памяти первого командующего 3-й отдельной армией предупреждения о ракетном нападении (ПРН) особого назначения генерал-полковника Владимира Стрельникова, стартовал на базе физкультурно-оздоровительного комплекса

в подмосковном Серпухове.

В соревнованиях принимают участие более 80 военнослужащих в составе сборных команд Главного центра ПРН, Главного центра разведки космической обстановки, Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, авиационного соединения ВКС особого назначения, соединения ПРО.

Спартакиада проводится в честь 95-й годовщины со дня рождения первого командующего объединением ПРН особого назначения генерал-полковника В.К.Стрельникова. Она включает 10 видов спорта: бадминтон, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжный спорт, легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, военно-прикладной спорт, волейбол и плавание.

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