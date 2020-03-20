20.03.2020 (09:26)

Впервые морская пехота Каспийской флотилии примет участие в параде Победы в Новочеркасске

Впервые военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) примут участие в военном параде в Новочеркасске Ростовской области, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Личный состав отдельного полка морской пехоты КФл был откомандирован из г. Каспийск (Дагестан) для участия и проведения торжественных мероприятий 9 мая в Новочеркасском гарнизоне Ростовской области.

На базе штаба 8-й общевойсковой армии ЮВО военнослужащие морской пехоты будут готовиться к прохождению торжественным маршем в составе парадного расчета, а также отрепетируют исполнение строевой песни.

Для жителей, гостей и ветеранов Новочеркасска участие «чёрных беретов» в параде станет приятным сюрпризом. Парадная коробка подразделения морской пехоты будет составлять около 100 военнослужащих.

За время подготовки личный состав парадных расчётов отработает более 60 плановых тренировок и пройдёт строевым шагом свыше 150 км.

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