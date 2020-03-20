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20.03.2020 (09:14)

Военнослужащие ЮВО совместно с пожарными МЧС Абхазии проверили готовность к ЧС

В рамках внезапной проверки готовности к чрезвычайным ситуациям (ЧС) военнослужащие противопожарной команды российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с пожарными подразделения МЧС республики ликвидировали условные очаги возгорания на территории одного из объектов соединения.

Получив сигнал о возгорании, личный состав дежурной службы в кратчайшие сроки поднял силы пожарных расчетов по тревоге и убыл к месту ЧС. Штатные пожарные расчеты оперативно выполнили задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий в тушении пожара.

Кроме того, в ходе проверки были отработаны действия по эвакуации из пожароопасной зоны военной техники и имущества.

Мероприятие было организовано руководством базы и МЧС Абхазии с целью отработки взаимодействия для совместного оперативного реагирования на всевозможные ЧС, как на территории военного соединения, так и в Гудаутском районе республики.

Всего в ликвидации условной ЧС приняли участие около 50 военнослужащих ЮВО, применялись специальные огнеупорные костюмы, снаряжение, современные средства пожаротушения и техника, в том числе пожарные машины АЦ-6-40, АЦ-7,5-40 на базе вездехода «КамАЗ», специальные машины технической помощи – ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ и гусеничный эвакуационный тягач ГЭТ-Л.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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