20.03.2020 (07:29)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершился конкурс «Уверенный прием»

В соединении управления Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа в рамках Армейских международных игр завершился второй этап конкурса по полевой выучке среди подразделений и соединений связи «Уверенный прием - 2020».

На армейском этапе состязаний участвовало 14 экипажей станции спутниковой связи и задействовано порядка 10 образцов военной техники. В частности, командно-штабные машины, антенные модули, радиорелейные станции, комплексные аппаратные связи «Редут», радиостанции средней мощности, мобильные комплекты защищенной видеоконференцсвязи МК ЗВКС.

В соревнованиях, наряду с мужскими командами, принимали участие экипажи, исключительно из девушек. Этот проект называется «Катюша», участницы по праву претендуют на победу в предстоящих соревнованиях, так как связисток тренировали военнослужащие - призеры прошлогоднего конкурса. В ходе соревнований экипажи показали лучшие результаты среди соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии. Поставлены новые личные и командные рекорды.

Окружной этап конкурса профессионального мастерства среди специалистов связи «Уверенный прием - 2020» состоится на базе соединения управления в городе Хабаровске.

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