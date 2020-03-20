20.03.2020 (07:22)

Победители этапа индивидуальных гонок определились на окружных этапах конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Восточного военного округа

На полигоне «Борзя Новая» в Забайкальском крае с успехом прошли индивидуальные гонки экипажей танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, в рамках проведения окружных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», в которых принимают участие команды всех объединений Восточного военного округа.

Второе и третье места соответственно занимают команды из Бурятии и Сахалинской области.

В свою очередь у мотострелков первое место на данный момент занимает личный состав взвода общевойскового соединения дислоцируемого в Республике Бурятия. На втором месте команда из Забайкалья. Третье место за морскими пехотинцами, представляющими Тихоокеанский флот.

Впереди у команд подготовка вооружения и военной техники, спортивные эстафеты и отдых перед решающим этапом эстафет, на котором и определятся победители окружных этапов игр АРМИ-2020 Восточного военного округа.

Напомним, что в конкурсах участвует по 15 экипажей танков и БМП из Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Приморья, а также Сахалинской области.

Победители окружных этапов представят ВВО на Всеармейских играх Арми-2020.



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