20.03.2020 (07:04)

Корветы Тихоокеанского флота «Совершенный» и «Громкий» отработали в море нанесение ракетного удара по условному противнику

Экипажи корветов Тихоокеанского флота «Совершенный» и «Громкий» в ходе отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) на практике совершенствовали организацию нанесения ракетного удара по надводным целям условного противника.

Накануне, в заливе Петра Великого, экипажи корветов, действуя каждый в своем секторе полигона, отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатой ракеты комплекса «Уран». Действия кораблей обеспечивал большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Позднее, корвет «Громкий принял на борт противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, а затем вертолёт выполнил порядка 5 взлетов и посадок на палубу корабля.

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