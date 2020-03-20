20.03.2020 (06:59)

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море

В Японском море в акватории залива Петра Великого корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) из состава бригады кораблей охраны водного района главной базы флота в ходе зачетного тактического учения отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

В состав КПУГ действовали малые противолодочные корабли (МПК) «Кореец» и «Советская Гавань». Корабли тактической группы осуществили комплекс мероприятий по поиску субмарины условного противника, в роли которой выступила дизельная подводная лодка ТОФ. Субмарине, в свою очередь, была поставлена задача избежать обнаружение противолодочными кораблями.

Для обеспечения действий противолодочных кораблей привлекался дальний противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ТОФ.

После обнаружения подводной лодки условного противника МПК «Кореец» и «Советская Гавань» произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.

Корабли продолжают выполнять задачи, поставленные по плану учения.

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