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20.03.2020 (06:56)

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» отработал оказание помощи «аварийной подлодке», лежащей на грунте

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» в акватории залива Петра Великого провёл плановое учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, в ходе которого была проверена готовность личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению.

            Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"). В морском полигоне аппарат был спущен на воду, погрузился, и с помощью технических средств выполнил поиск стенд-макета подводной лодки на глубине более 60 метров. Спасатели произвели осмотр и очистку комингс-площадки «аварийной подлодки». АС-40 осуществил подход к ней и закрепился на комингс-площадке.

В ходе учения экипаж аппарата осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки. Объективный контроль за работой спасателей осуществлялся с использованием телеуправляемых подводных аппаратов.

В декабре прошлого года спасательное судно "Игорь Белоусов" отрабатывало сходные задачи во вьетнамском порту Камрань, где проводилось первое российско-вьетнамское учение по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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