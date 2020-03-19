19.03.2020 (23:22)

На территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей завершилось тактическое учение ивановских десантников

В период с 16 по 19 марта с.г. на территории трех областей, Ивановской, Костромской и Ярославской прошло полковое тактическое учение гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, с десантированием личного состава и грузов из самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, боевой стрельбой из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2 и стрелкового оружия ночью и днём. В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

В ходе учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом в кратчайшие сроки, десантирование личного состава посадочные способом и десантирование грузов на многокупольных парашютных системах из самолетов военно-транспортной авиации. Десантники отработали захват и уничтожение пункта управления условного противника и склады горюче-смазочных материалов незаконных вооруженных формирований.

После выполнения ближайшей задачи, десантники совершили маневр в указанный район и заняли выгодные рубежи, совершив стремительную атаку на позиции условного противника, при поддержке артиллерии и расчётов беспилотных летательных аппаратов. По замыслу учения, наступление проведено в ночное время суток.

В дальнейшем, грамотные действия командиров по управлению подразделениями в обороне позволили удержать указанный район, тем самым позволив основным силам соединения развернуться в боевые порядки и уничтожить условного противника.

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