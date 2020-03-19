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19.03.2020 (23:13)

Командующий Северым флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

В День моряка-подводника командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев прибыл в главную базу подводных сил СФ – Гаджиево. С борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» он поздравил по радиосвязи все экипажи подводников с профессиональным праздником, пожелав им успехов в выполнении поставленных задач и в укреплении обороноспособности страны.

К поздравлениям командующего флотом присоединился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который вместе с ним прибыл в Гаджиево.

После посещения ракетного подводного крейсера «Тула» вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные и ведомственные награды ряду офицеров-подводников в штабе объединения.

Губернатор Андрей Чибис наградил отличившихся военнослужащих памятным знаком «За доблестную службу в Заполярье».

Пресс-служба Северного флота
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Командующий Северным флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Метки:
Северный флот
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