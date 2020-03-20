20.03.2020 (00:01)
Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
Коллегия обсудит ход выполнения планов деятельности Южного и Восточного военных округов в части реализации майских указов Президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.
Кроме того, участники заседания обсудят вопрос повышения возможностей и перспективных показателей центров электронной картографии Вооруженных Сил РФ.
Большинство должностных лиц примет участие в заседании Коллегии в режиме видеоконференцсвязи.
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