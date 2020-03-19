Ракетчики Новосибирского соединения встретили участников лыжного перехода Хабаровск – Москва

19.03.2020 (22:37)
Ракетчики Новосибирского соединения встретили участников лыжного перехода Хабаровск – МоскваРакетчики Новосибирского соединения встретили участников лыжного перехода Хабаровск – Москва, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Участников комбинированного перехода, по сложившийся традиции, торжественно, под звуки военного оркестра, встретили военнослужащие Новосибирского соединения.
В годы Великой Отечественной войны крупнейшей отраслью
в Новосибирске стала промышленность Наркомата боеприпасов. Только снарядное производство выпустило и отправило на фронт, включая авиавыстрелы, реактивные авиационные снаряды и снаряды для «катюш», более 125 млн. штук.
Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.
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