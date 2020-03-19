19.03.2020 (22:37)

Ракетчики Новосибирского соединения встретили участников лыжного перехода Хабаровск – Москва

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Ракетчики Новосибирского соединения встретили участников лыжного перехода Хабаровск – Москва, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Участников комбинированного перехода, по сложившийся традиции, торжественно, под звуки военного оркестра, встретили военнослужащие Новосибирского соединения.В годы Великой Отечественной войны крупнейшей отрасльюв Новосибирске стала промышленность Наркомата боеприпасов. Только снарядное производство выпустило и отправило на фронт, включая авиавыстрелы, реактивные авиационные снаряды и снаряды для «катюш», более 125 млн. штук.Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.