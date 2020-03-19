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19.03.2020 (21:38)

Представители ОПК представили экспертам Минобороны России результаты новых исследований

В ходе проведения заседания Комиссии заслушаны доклады представителей промышленности о новых разработках, выполненных
в инициативном порядке.

Наибольший интерес экспертов Минобороны России был вызван предложением применения инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения - индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления.

Экспертные группы, заинтересованных органов военного управления, рассмотрят инновационные разработки на предмет возможности
их использования в интересах обороноспособности страны. В дальнейшем они смогут войти в перечень разработок, отобранных для реализации
в интересах ВС РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука
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