19.03.2020 (21:38)
Представители ОПК представили экспертам Минобороны России результаты новых исследований
В ходе проведения заседания Комиссии заслушаны доклады представителей промышленности о новых разработках, выполненных
в инициативном порядке.
Наибольший интерес экспертов Минобороны России был вызван предложением применения инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения - индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления.
Экспертные группы, заинтересованных органов военного управления, рассмотрят инновационные разработки на предмет возможности
их использования в интересах обороноспособности страны. В дальнейшем они смогут войти в перечень разработок, отобранных для реализации
в интересах ВС РФ.