19.03.2020 (21:23)

В КВЦ Патриот рассказали об инициативных разработках, отобранных в интересах создания перспективных образцов вооружения

Заседание проходило в КВЦ «Патриот» под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Михайловича Гончарова.

«В настоящее время Комиссия стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями

и организациями промышленности инициативных разработок», - подчеркнул он.

При этом, как отметил начальник Главного управления,

об эффективности работы Комиссии свидетельствует увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние три года их общее количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180 разработок.

На заседании были рассмотрены более 15 проектов, выполняемых предприятиями промышленности в инициативном порядке

по перспективным направлениям в интересах обороноспособности страны.

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