Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.03.2020 (21:23)

В КВЦ Патриот рассказали об инициативных разработках, отобранных в интересах создания перспективных образцов вооружения

Заседание проходило в КВЦ «Патриот» под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Михайловича Гончарова.

«В настоящее время Комиссия стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями
и организациями промышленности инициативных разработок», - подчеркнул он.

При этом, как отметил начальник Главного управления,
об эффективности работы Комиссии свидетельствует увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние три года их общее количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180 разработок.

На заседании были рассмотрены более 15 проектов, выполняемых предприятиями промышленности в инициативном порядке
по перспективным направлениям в интересах обороноспособности страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Программу мобилизации кадрового резерва ОПК России представили на форуме «Технодоктрина»
Академия Генштаба модернизирует учебные программы совместно с ведущими вузами России
Представитель Военной академии МТО отмечен благодарственным письмом за участие в семинаре «Современный подход к проектированию зданий»
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние лабораторно-экспериментальной базы ЦНИИ ВВС в Люберцах

Метки:
Наука
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false