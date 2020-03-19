19.03.2020 (20:50)

Специалисты Военно-строительного комплекса возводят объекты III Всемирных кадетских игр

Центральной площадкой для проведения III Всемирных кадетских игр в 2020 году выбран Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны разработали концептуальные проекты развития основных фондов института, в том числе в Ленинградской области.

Военные строители, прежде всего, приступили к реставрации зданий и сооружений ВИФК, которые признаны памятниками архитектуры регионального уровня.

В исторических корпусах отреставрируют кровлю, фасады, стены, укрепят (инъектируют) специальным раствором старинную кирпичную кладку, выполнят гидроизоляцию фундамента и несущих стен, усилят дверные проемы, заменят все инженерные сети, смонтируют новую вентиляцию и установят противопожарную сигнализацию.

Одновременно с подготовкой основных сооружений идет строительство открытого легкоатлетического стадиона с общевойсковой полосой препятствий, прямыми беговыми дорожками, футбольным полем, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, трибуной на 500 зрителей и большим светодиодным экраном.

В Ленинградской области военные строители реконструируют открытые площадки «Центра специальной физической подготовки и выживания ВИФК»: сектора для метания гранат на точность и дальность, полосу препятствий, кроссовую трассу с финишем и стартом. Центр предназначен, в том числе, и для соревнований по международному военному пятиборью.

На территории окружного учебного центра ВИФК построят комплексный тир с полуоткрытыми стрелковыми галереями длиной 200, 50, 25 метров и стрельбищем с блиндажами.

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