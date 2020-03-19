19.03.2020 (17:41)

Российские войска будут обучаться на современных полигонах

Отборочные этапы конкурсов Армейских международных игр проходят в рамках занятий по боевой подготовке на полигонах соединений по всей стране. Инфраструктура полигонов готовится к проведению этих конкурсов. За пять лет в рамках АрМИ ряд полигонов на всей территории России доведены до современного уровня.

Специально оснащенные для проведения Армейских международных игр полигоны в дальнейшем используются для проведения занятий по боевой подготовке и проведения учений подразделений и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В интересах обустройства максимального количества полигонов Министром обороны РФ дано указание минимизировать повторное их использование при проведении всеармейских соревнований и АрМИ.

Такой подход приводит к тому, что максимальное число военнослужащих имеет возможность заниматься на современной полигонной учебно-материальной базе, что, в свою очередь, повышает уровень профессионализма и позволяет идти в ногу со временем как отдельным военнослужащим, так и Вооруженным Силам в целом.

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