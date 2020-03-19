19.03.2020 (20:29)

Юрисконсульты ЦВО проводят учебно-методические сборы в Новосибирске

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона проходят учебно-методические сборы с юрисконсультами воинских частей центрального и окружного подчинения, а также организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Центрального военного округа (ЦВО).

Открыл учебно-методические сборы временно исполняющий обязанности командующего 41 общевойсковой армии генерал-майор Алексей Подивилов. Он выступил со вступительным словом перед участниками и отметил важную роль в содействии реализации социальных гарантий и прав военнослужащих, лиц гражданского персонала, соблюдении законности при принятии решений командирами всех степеней. Сборы военных юристов проходят под руководством главного юрисконсульта помощника командующего 41 армии по правовой работе – начальника юридической службы Радика Лутфуллина. В течение двух дней участники сборов обсудят ряд вопросов, касающихся организации правового обеспечения в войсках и важные аспекты нормативно-правовой базы для формирования единого подхода к организации деятельности юрисконсульта воинской части и оценке состояния правовой работы в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.

В мероприятии принимает участие более 35 человек, завершатся сборы 20 марта.

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