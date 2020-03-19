19.03.2020 (19:51)

Православный хор инженерных войск выступил с концертом на Новой Земле

Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выступил с концертом в одном из самых удаленных гарнизонов нашей страны.

Концерт для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей состоялся в гарнизонном Доме офицеров, дислоцированном на архипелаге Новая Земля.

Выступление было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хор исполнил не только православные песнопения, но и многие хиты отечественной эстрады.

Руководство Центрального полигона Российской Федерации вручило художественному руководителю хора игумену Варнаве (Столбикову) благодарственную грамоту.



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