19.03.2020 (18:00)

Командующий войсками Западного военного округа проверил готовность сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

По решению командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева проведена проверка готовности к действиям сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора отрядов, оснащением их техникой и оборудованием для непосредственной готовности к действиям по предназначению. Координировал работу групп на местах региональный центр управления штаба ЗВО.

Всего в местах дислокации войск ЗВО на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов создано 24 сводных отряда ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. В их распоряжении — более 200 единиц инженерной, пожарной и специальной техники, а также пять вертолетов Ми-8.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф отряды первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных городов.

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