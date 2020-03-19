Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.03.2020 (18:00)

Командующий войсками Западного военного округа проверил готовность сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

По решению командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева проведена проверка готовности к действиям сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора отрядов, оснащением их техникой и оборудованием для непосредственной готовности к действиям по предназначению. Координировал работу групп на местах региональный центр управления штаба ЗВО.

Всего в местах дислокации войск ЗВО на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов создано 24 сводных отряда ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. В их распоряжении — более 200 единиц инженерной, пожарной и специальной техники, а также пять вертолетов Ми-8.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф отряды первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных городов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты ЗРК «Бук-М3» и ПЗРК «Игла» общевойсковой армии ЗВО провели учение в Курской области
В Калининграде отметили День моряка-подводника
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота начался второй этап боевого слаживания подразделений
В Санкт-Петербурге начались репетиции сводного военного оркестра к параду Победы

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false