19.03.2020 (18:24)
В РВСН проходит отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут»
В соединениях Ракетных войск стратегического назначения проходит отборочный этап конкурса на лучшее подразделение инженерного обеспечения в рамках подготовки к Всеармейскому конкурсу «Безопасный маршрут».
Ракетчики демонстрируют свои умения и навыки разминирования местности на инженерной машине разграждения, соревнуются в преодолении естественных препятствий с использованием тяжёлого путепрокладчика
и наведении переправ через овраги, рвы при помощи тяжелого механизированного моста.
На этапе разминирования сапёры применяют современные средства разминирования и индивидуальной защиты. Чтобы обстановка на конкурсе была максимально приближена к боевой, в ходе проведения соревнования будут использованы различные средства имитации.
Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по инженерной подготовке. Состязания позволяют показать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях обстановки.
Лучшие инженеры продемонстрируют свои навыки в следующем этапе
в масштабе ракетных объединений РВСН.