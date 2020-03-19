19.03.2020 (18:24)

В РВСН проходит отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения проходит отборочный этап конкурса на лучшее подразделение инженерного обеспечения в рамках подготовки к Всеармейскому конкурсу «Безопасный маршрут».

Ракетчики демонстрируют свои умения и навыки разминирования местности на инженерной машине разграждения, соревнуются в преодолении естественных препятствий с использованием тяжёлого путепрокладчика

и наведении переправ через овраги, рвы при помощи тяжелого механизированного моста.

На этапе разминирования сапёры применяют современные средства разминирования и индивидуальной защиты. Чтобы обстановка на конкурсе была максимально приближена к боевой, в ходе проведения соревнования будут использованы различные средства имитации.

Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по инженерной подготовке. Состязания позволяют показать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях обстановки.

Лучшие инженеры продемонстрируют свои навыки в следующем этапе

в масштабе ракетных объединений РВСН.

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