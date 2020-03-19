19.03.2020 (18:22)

Комплексы «Искандер» и системы «Триумф» войдут в состав механизированной колонны на военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные системы «Триумф» войдут в состав механизированной колонны на военном параде в Санкт-Петербурге в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Более 110 образцов новейшего вооружения и военной техники будут задействованы в параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Механизированную колонну возглавит танк Т-34. В настоящее время экипажи боевых машин приступили к маршевой подготовке», — сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв.

Также в состав колонны войдут танки Т-72Б3 новейшей модификации, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», артиллерийские установки «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт-Б», бронетранспортёры БТР-82А, автомобили «УАЗ-Пикап» и др.

Всего в военном параде примут участие более 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, курсантов высших военных учебных заведений, представителей силовых ведомств региона, суворовцев, кадет и юнармейцев.

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