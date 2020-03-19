19.03.2020 (18:19)

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся день открытых дверей для будущих воспитанников

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища распахнул свои двери для гостей и будущих воспитанников.

Данное мероприятие было направлено на знакомство юных мурманчан и их родителей с повседневной организацией и бытом нахимовцев, а также популяризацию среди школьников военно-морской культуры.

В актовом зале учебного заведения вниманию посетителей был представлен фильм об учебном процессе, после чего начальник училища вице-адмирал Алексей Максимчук рассказал родителям о программах общего и дополнительного образования и ответил на самые волнующие их вопросы.

Знакомство с училищем родителей и претендентов на поступление проходило поэтапно. Всего было предложено пять маршрутов — три детских и два взрослых. Посетителям показали спортивный зал, столовую, спальный корпус и учебные классы.

Большинство родителей отметили, что их приятно удивили кубрики нахимовцев, комната психологической разгрузки, телестудия и кабинет автотренажеров.

Для детей в каждом из кабинетов нахимовцы демонстрировали свои знания и предлагали гостям поучаствовать в разных занятиях. Четвероклассники попробовали себя в качестве водителей, лаборантов-исследователей, стали участниками интегрированной игры по географии и математике, увидели строевую подготовку воспитанников училища, разбор оружия, вязку морских узлов, ознакомились с флажным семафором на английском языке, посетили кабинет робототехники.

Нахимовцы показали ребятам модели военной техники и выставки, сделанные своими руками, и рассказали о них на английском языке.

В завершение мероприятия многие четвероклассники всерьез задумались о подготовке к поступлению в Нахимовское военно-морское училище.

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