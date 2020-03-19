19.03.2020 (18:18)

Армейский саночник первенствовал на чемпионате России в Сочи

Сегодня в Сочи стартовал чемпионат России по санному спорту. В первый соревновательный день спортсмены ЦСКА завоевали пять медалей разного достоинства — одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.

Армейский саночник Роман Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в соревнованиях мужчин на одноместных санях. По сумме двух заездов Роман показал результат 1 минута 43,142 секунды. Второе место с результатом 1 минута 43,366 секунды занял его одноклубник Семен Павличенко. Замкнул тройку лидеров Степан Федоров — 1 минута 43,852 секунды.

Второй в соревнованиях женщин на одноместных санях стала Татьяна Иванова. Армейская спортсменка показала результат 1 минута 39,911 секунды, уступив лишь Екатерине Катниковой (1 минута 39,683 секунды). Обладательницей «бронзы» стала Виктория Демченко, по сумме двух заездов финишировавшая со временем 1 минута 39,948 секунды.

Призер чемпионатов мира и Европы Александр Денисьев и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы Владислав Антонов взяли в Сочи «серебро» в соревнованиях на двухместных санях. С результатом 1 минута 39,835 секунды армейцы уступили двойке Андрея Богданова и Андрея Медведева (1 минута 39,755 секунды), но сумели обойти Всеволода Кашкина и Константина Коршунова (1 минута 39,874 секунды).

Отметим, что участие в соревнованиях, которые завершатся завтра, 20 марта, принимают 37 спортсменов из шести регионов страны. В заключительный соревновательный день будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и в мужских санях-двойках, а также в командной гонке.

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