19.03.2020 (18:13)

Рядовые спортроты ЦСКА выиграли Кубок России по велоспорту в Омске

В Омске финишировали соревнования этапа Кубка России среди юниоров по велосипедному спорту на треке.

В соревнованиях приняли спортсмены из Омска, Москвы, Самары, а также сборные команды Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областей, республик Удмуртии и Крыма.

На Кубке России спортсмены соревновались в таких дисциплинах как «гит с места 200 метров», «гит с ходу 1000 метров (парами)», «индивидуальная гонка преследования» на 3 километра у женщин и 4 километра у мужчин.

В гите с места на 200 метров лучший результат показали рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Кирилл Белокопытов и спортсменка из Москвы Полина Ващенко. Второе место ушло омичу Евгению Калмыкову и москвичке Алине Лысенко. Третье место заняли Александра Коновалова (Удмуртия) и Максим Наумов (Свердловская область).

Первое место в гите на 1 км с ходу парами удалось занять еще одному военнослужащему армейского Клуба. Омичи - рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара Александр Проценко в паре с Евгением Калмыковым и москвички Алина Лысенко и Полина Ващенко показали на финише лучшее время. Вторые места взяли Анна Полтецкая и Полина Мазурчикова. Обе девушки из Омска. Также второе место досталось Павлу Ничипуренко (Омск/Крым) и Александру Рождественскому (Крым). Третьи места заняли также спортсмены из Омска - Дарья Степанова и Виктория Гричечко, Константин Репин и Кирилл Белокопытов (спортрота ЦСКА/Самара).

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