19.03.2020 (18:02)

В Музее спортивной славы ЦСКА открыта экспозиция, посвященная альпинистам-участникам Великой Отечественной войны

Сегодня в Музее спортивной славы Центрального спортивного клуба Армии состоялось открытие выставки, посвященной альпинистам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Эта экспозиция не только об истории и альпинизме, она о людях. О тех, кто ковал историю отечественного альпинизма, кто готовил альпинистов в годы войны, благодаря кому были сохранены сотни тысяч жизней.

Здесь и архивные фотографии, и снаряжение альпинистов военных лет: абалаковский рюкзак, униформа военнослужащих Отдельных горно-стрелковых отрядов РККА, которая представляется впервые, фото гостиницы Приюта 11 – и многое другое, что хранит в себе рассказы из прошлого.

Альпинизм – вид спорта, в котором у тебя нет противника, кроме природы. Это утверждение и восхищает, и одновременно пугает. Знакомясь с экспозицией, понимаешь, каким был путь и труд наших альпинистов, завораживает не только витрина, но и повествование о восхождениях.

Чтобы представить экспозицию, организованную при поддержке Военно-исторического клуба «Рейд» города Санкт-Петербург, Всероссийского военно-исторического общества, Музея современного спорта и поискового отряда «Мемориал-Эльбрус», в ЦСКА в этот день прибыли дочь Валентина Коломенского – мастера спорта СССР по альпинизму, организатора военной горной подготовки Вооружённых Сил СССР и тренировочного лагеря под Алма-Атой в 1942 году – Валентина Коломенская и мастер спорта международного класса, вице-президент Федерации альпинизма России, начальник учебной части Высшей горной школы, старший тренер ФАУ МО РФ ЦСКА по горной подготовке, ученик Валентина Коломенского Иван Душарин.

Иван Душарин провел для собравшихся, среди которых присутствовала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА (по военно-политической работе) полковник Светлана Ишмуратова, небольшой экскурс в историю становления альпинизма:

«Понятие альпинизм появилось в 1786 году, когда два француза взошли на высшую точку Европы - пик Монблан. С 8 августа 1786 года это действие стало называться альпинизмом, то есть восхождение на вершину без практических целей. Потому что восхождений и до того периода совершалось много, причем на очень большие горы, но с практической целью. Например, племена майя и других народностей Америки, они поднимались на высокие вершины - шесть тысяч и больше, где приносили жертвы богам. Много совершалось восхождений нашим известным военным топографом Пастуховым (Андреем Васильевичем), который район Эльбруса обследовал от и до. Но он туда поднимался с практической целью – с военной топографией. То же самое происходило и в горах средней Азии».

Армейский тренер подчеркнул, что началом советского альпинизма принято считать август 1923 года, когда 18 первых советских альпинистов во главе с профессором Г.Н. Николадзе поднялись на Казбек.

«Это и стало отправной точкой становления отечественного альпинизма. - рассказал Иван Душарин. - Возникает много споров, что наш отечественный альпинизм можно считать и с Пастухова, с 1890 года, но, я считаю, что историю нельзя менять, она была и есть. И, если рассматривать с 1923 года, то это, конечно, период становления именно советского альпинизма, который, с моей точки зрения, до его «развала» был одним из сильнейших в мире. Потому что создание в 1928 году благодаря Крыленко (Николаю Васильевичу) ОПТЭ - Общества пролетарского туризма и экскурсий, в котором существовало Бюро туризма, дало развитие. В результате появился и военный альпинизм, инициатором создания которого был Тухачевский (Михаил Николаевич)».

«Именно по его инициативе в 1935 году была создана база, которая существует до сих пор, База Терскол, - продолжил Иван Душарин. - Военный альпинизм до Великой Отечественной войны развивался очень бурно и потянул за собой гражданский альпинизм, но, к сожалению, в 1938 году Тухачевского не стало, и все, что он предложил, было расценено, как происки «врага народа». Горную подготовку закрыли. В 1941-м началась война, в 1942-м немцы пришли на Кавказ, а у нас военных альпинистов нет. Их всех призвали на фронт, и большая часть к этому моменту уже погибла. И тогда по единичке, по указу Сталина, со всех фронтов собрали людей, которые хотя бы раз в жизни видели ледоруб. Их собрали. Вот они и подготовили людей, которые потом отстояли Кавказ».

Справочно:

9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены армейского Клуба внесли огромный вклад в победу над врагом. Временная экспозиция, организованная в Музее спортивной славы ЦСКА, позволит осветить некоторые моменты боевых действий, прошедших на Эльбрусе, а также расскажет о мастерстве профессиональной спортивной подготовки наших альпинистов.

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