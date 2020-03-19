19.03.2020 (17:55)

Военнослужащие 15-й армии ВКС почтили память погибших 40 лет назад на космодроме Плесецк испытателей ракетно-космической техники

В подмосковном Краснознаменске прошли памятные мероприятия, посвященные 40-летней годовщине трагедии, произошедшей на северном космодроме 18 марта 1980 года при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М».

Более 50 военнослужащих командования 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, ветераны и жители города приняли участие

в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти военнослужащих, погибших при испытании ракетно-космической техники на космодроме «Плесецк».

«Это событие, которое объединяет всех, кто любит, помнит, и, я уверен, всегда будет помнить космодром Плесецк, город Мирный, наши боевые расчеты, нашу боевую работу», - отметил начальник штаба 15-й армии ВКС (ОсН) генерал-майор Анатолий Нестечук в ходе памятного митинга.

Митинг завершился церемонией возложения цветов к памятнику «Покорителям космоса» в г.Краснознаменске.

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