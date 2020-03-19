19.03.2020 (17:41)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» и ПЗРК «Игла» общевойсковой армии ЗВО провели учение в Курской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» совместно с расчетами переносимых зенитных ракетных комплексов «Игла» общевойсковой армии Западного военного округа провели учения по отражению воздушных ударов «противника» в Курской области.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» совместно с ПЗРК «Игла» выполнили задачи по разведке воздушных целей, и их классификации, после чего провели электронные пуски ракет по целям, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах от 5 до 10 км. Зенитчики поражали воздушные цели, как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонн.

Всего в ходе учения расчетами ЗРК общевойсковой армии было выполнено более 100 электронных пусков, к полевым занятиям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано до 40 единиц вооружения и военной техники.

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