19.03.2020 (17:21)

Военнослужащие ЦВО воссоздали бронеавтомобиль времен Великой Отечественной войны для парада Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, завершили воссоздание бронеавтомобиля времен Великой Отечественной войны БА-64 для участия в военном параде 9 мая в Екатеринбурге в составе исторической механизированной колонны.

Работа над реконструкцией первого советского серийного полноприводного бронеавтомобиля в первозданном виде заняла более года. На начальном этапе военнослужащие ЦВО, используя архивные чертежи и схемы, воссоздали детали кузова, шасси и вооружение. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей бронеавтомобиля. Силовой установкой броневика стал двигатель внутреннего сгорания от военного автомобиля, сходного с БА-64 по размерам и весу.

БА-64 — советский лёгкий бронеавтомобиль периода Великой Отечественной войны. Опытный образец был создан в 1941 году на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64. Всего в ходе серийного производства БА-64 с апреля 1942 по начало 1946 года было выпущено 9063 бронеавтомобилей этого типа.

Броневики активно применялись советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны преимущественно в роли легкобронированных машин разведки и поддержки пехоты. Основным вооружением БА-64 был 7,62-мм танковый пулемёт Дягтерева ДТ-29.

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