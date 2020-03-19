19.03.2020 (17:07)
Российские военнослужащие в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны — участника обороны Кавказа
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима Фаитовича Султанова, проживающего в пригороде Бишкека, и поздравили его с наступающим Днем Победы.
В ходе визита офицеры передали фронтовику поздравительный адрес от командования соединения и приглашение провести уроки мужества с военнослужащими и юнармейцами военной базы.
Ибрагим Фаитович Султанов попал на войну в 17 лет. После годового обучения в разведшколе получил звание младшего лейтенанта, а потом был направлен в действующую армию. Командовал разведывательным взводом и ротой. Участвовал в Новороссийско-Таманской операции, в ходе которой был освобожден Новороссийск и проведена зачистка Таманского полуострова. Награжден медалью «За оборону Кавказа».
Справочно:
Объединенная российская авиационная база Кант, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.