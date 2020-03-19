19.03.2020 (16:56)

Юнармейцы Ялты высадили сад памяти в честь павших Героев Советского Союза

В память о крымчанах – Героях Советского Союза, павших в годы Великой Отечественной войны, юнармейцы приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». Участники акции высадили 33 дерева на Холме Славы в Ялте.

В создании сада приняли участие воспитанники кадетских классов, представители казачества, студенты, приехавшие на практику, и представители ялтинской власти.

Всероссийская акция «Сад памяти» посвящается памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а каждое дерево является благодарностью героям за подвиги.

Также более 300 деревьев высадили на территории ялтинских учебных заведений. Школьники, которым довелось поучаствовать в зарождении сада, признаются, что с радостью будут наблюдать за ростом деревьев. Еще около 300 саженцев появились в сквере на улице Садовой. Среди них — можжевельник казацкий, аукуба японская, барбарис, розмарин и другие.

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