Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.03.2020 (16:56)

Юнармейцы Ялты высадили сад памяти в честь павших Героев Советского Союза

В память о крымчанах – Героях Советского Союза, павших в годы Великой Отечественной войны, юнармейцы приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». Участники акции высадили 33 дерева на Холме Славы в Ялте.

В создании сада приняли участие воспитанники кадетских классов, представители казачества, студенты, приехавшие на практику, и представители ялтинской власти.

Всероссийская акция «Сад памяти» посвящается памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а каждое дерево является благодарностью героям за подвиги.

Также более 300 деревьев высадили на территории ялтинских учебных заведений. Школьники, которым довелось поучаствовать в зарождении сада, признаются, что с радостью будут наблюдать за ростом деревьев. Еще около 300 саженцев появились в сквере на улице Садовой. Среди них — можжевельник казацкий, аукуба японская, барбарис, розмарин и другие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Накануне Дня моряка-подводника юнармейцы Камчатки испытали свои силы на учебном полигоне Подводных сил ТОФ
Юнармейцы Республики Ингушетия навестили участника Великой Отечественной войны
Юнармейские стихи о Великой Победе получат свою музыку
Юнармейцы Мордовии приняли участие в военно-спортивной эстафете, посвященной 75-й годовщине Великой Победы

Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false