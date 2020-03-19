19.03.2020 (16:26)

Движение «Юнармия» и Ассоциация компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве

«Юнармия» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией компьютерного спорта. Торжественная церемония состоялась в Центральном Доме «ЮНАРМИИ». Совместная работа двух организаций будет заключаться в проведении мастер-классов масштабных соревнований и разработку общих программ по патриотическому воспитанию молодежи.

«ЮНАРМИЯ» не стоит на месте и продолжает создавать новые проекты. Они позволят подросткам заниматься любимым делом даже в онлайн-режиме, в том числе благодаря подписанию соглашения с Ассоциацией компьютерного спорта.

«Киберспорт объединяет миллионы подростков по всему миру. И у нас в Движении это направление очень популярно. Сейчас, когда школы вынужденно ушли на каникулы, у подростков появилось больше времени для подготовки к соревнованиям и повышению уровня своего мастерства. Но при этом нельзя забывать про образование, необходимо грамотно распределять нагрузку даже в таком удаленном режиме», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик космонавт Роман Романенко.

Стоит отметить, что опыт работы у «ЮНАРМИИ» и Ассоциации компьютерного спорта уже есть. Так, в июле 2019 года в рамках Армейских международных игр проходил финал кибеспортивного турнира среди юнармейцев по дисциплине World of Tanks. Всего на отборочные игры поступило 116 заявок со всей России. В итоге победу праздновала команда Mercy из Московской области.

«Я думаю, что такие соревнования нужно делать ежегодными. Планируем проводить их два раза в год, чтобы были осенние и весенние чемпионаты. Это позволит командам сыграться и приобрести необходимые навыки», – подчеркнул генеральный директор Ассоциации компьютерного спорта Иван Анохин.

Стороны обсудили, что набор дисциплин будет расширяться. Это и симуляторы, и стратегии, и шутеры, посвященные реальным историческим сражениям и технике.

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