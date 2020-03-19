19.03.2020 (16:23)

В Калининграде отметили День моряка-подводника

Сегодня на набережной Нижнего озера в Калининграде, носящей имя Александра Маринеско, у памятника герою-подводнику состоялся торжественный митинг и возложение цветов. В нем приняли участие ветераны Военно-морского флота, курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.

Памятные мероприятия также прошли на территории ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде. Пятеро выпускников этого военно-морского вуза проходили службу на АПРК «Курск» и двое на АПЛ «Комсомолец».

В Калининграде союз моряков-подводников Балтийского флота сегодня объединяет около 200 человек этой профессии. Его возглавляет вице-адмирал в отставке Николай Хромов, который прослужил на подводных лодках 41 год, закончив службу командиром 14-й эскадры подводных лодок.

В Калининграде у подводной лодки Б-413, ошвартованной на набережной Петра Великого, прошел торжественный митинг, посвященный Дню моряка - подводника. В нем приняли участие представители командования Балтийского флота, ветераны-подводники, экипаж субмарины. В торжественной обстановке, на подводной лодке Б-413 был поднят Государственный флаг Российской Федерации.

Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно Балтике зарождался подводный флот России. На Балтийском флоте получили развитие лучшие традиции российских подводников, воспитаны многочисленные герои-командиры субмарин Великой Отечественной войны. В их числе - Герой Советского Союза Александр Маринеско. Экипаж под командованием капитана 3 ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер «Вильгельм Густлоф» водоизмещением почти 25,5 тысяч тонн. На нем находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака была названа «атакой века».

Сегодня в состав Балтийского флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. В подразделении прошли торжественные мероприятия, в ходе которых были награждены экипажи, добившиеся наибольших успехов в боевой подготовке. Кроме этого, моряки-подводники Балтийского флота активно участвуют в испытаниях новых дизель-электрических подводных лодок для Военно-Морского Флота России.

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