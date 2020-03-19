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19.03.2020 (16:19)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота начался второй этап боевого слаживания подразделений

На нескольких полигонах в Калининградской области с подразделениями соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота начались ротные тактические учения (РТУ) с боевой стрельбой.

В ходе проведения мероприятий военнослужащими отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия ротных опорных пунктов. Кроме того, военнослужащие в ходе боевой учебы отрабатывают действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтийского флота смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника. По завершении учений инженерные подразделения проведут очистку полигонов от всех типов боеприпасов.

Во время проведения РТУ мотострелковые, танковые и артиллеристские подразделения во взаимодействии с инженерными и разведывательными подразделениями, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами и войсковой противовоздушной обороны, подразделениями радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты израсходуют более 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 4 тыс. различных гранат и более 5 тыс. мин и артиллерийских снарядов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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