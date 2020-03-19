19.03.2020 (15:58)

В главной базе Северного флота прошло учение по ликвидации последствий радиационной аварии

Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — состоялось плановое межведомственное учение по локализации и ликвидации последствий радиационной аварии на объекте с ядерной энергетической установкой.

В учении, которое прошло под общим руководством командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева, приняли участие экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», командование соединения ракетных кораблей, личный состав инженерных подразделений и отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты СФ, а также руководящий состав службы РХБ защиты флота и дежурная смена регионального центра управления обороной СФ. Также к учению были привлечены силы и средства Главного управления МЧС и управления МВД по Мурманской области. В общей сложности в мероприятии принимали участие более 1000 человек.

По замыслу учения, при запуске ядерной энергетической установки крейсера «Пётр Великий» произошла нештатная ситуация с условным выбросом радиоактивных веществ, которые привели к загрязнению местности.

В ходе мероприятия были отработаны действия сотрудников единой диспетчерской службы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), вопросы организации взаимодействия с федеральными органами государственной и местной власти при решении вопросов ликвидации ЧС, оцепления условно зараженного участка и эвакуации людей из зоны заражения, а также предотвращения панических настроений и нарушений правопорядка.

Одним из важнейших этапов практических действий стало развёртывание и функционирование пунктов радиационного контроля, специальной и санитарной обработки, а также эвакуационных пунктов.

В учении было задействовано более 10 единиц специальной техники РХБ защиты, а также аппаратура радиационной разведки и контроля.

Практические действия личного состава были отработаны на территории военного городка соединения противолодочных кораблей и на площади Мужества Североморска.

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