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19.03.2020 (14:38)

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» прибыли из Пензы в Екатеринбург для участия в военном параде 9 мая

Три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) прибыли из Пензы в Екатеринбург для участия в военном параде 9 мая.

Военнослужащие совершили комбинированный марш протяженностью более 1,4 тыс. км.

Привлекаемые к параду расчеты ЗРК «Бук-М2» состоят из наиболее подготовленных военнослужащих. Их профессиональные навыки были проверены в ходе контрольных занятий, на основании которых принято решение о допуске к участию в военном параде.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа состоится три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие более 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, будет задействовано свыше 1 тыс. единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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