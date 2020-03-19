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19.03.2020 (14:28)

Комплексы «Искандер-М» доставлены в Самарскую область для участия в параде Победы

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из Оренбургской области на военный аэродром Кряж, протяжённостью более 200 км.

В Самарскую область на время подготовки и проведения парада были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер-М».

В День Победы по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр», БТР-82А, УАЗ «Пикап», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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