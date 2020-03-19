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19.03.2020 (13:12)

В Забайкалье в рамках конкурса «Суворовский натиск» прошли первые индивидуальные гонки экипажей БМП

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае в рамках конкурса «Суворовский натиск» с успехом прошли первые индивидуальные гонки экипажей боевых машин пехоты БМП-2, в которых приняли участие команды общевойсковых соединений из Забайкалья, Приморского края, а также береговых сил Тихоокеанского флота.

При прохождении маршрута экипажи трижды выходили на огневые рубежи и с применением штатного вооружения боевых машин поражали мишени, имитирующие бронеобъекты, вертолет и гранатометчика противника на удалении от 600 до 1500 метров. Во время заездов каждому экипажу предстояло преодолеть около 20 километров пути, совершив три круга по специально подготовленной трассе с преодолением восьми искусственных препятствий таких, как эскарп, колейный мост, «змейка» и др.

В итоге лучший результат конкурсного дня в индивидуальной гонке продемонстрировал экипаж БМП-2 лейтенанта Ахмеда Шогенова, представляющий общевойсковое объединение, дислоцированное в Забайкальском крае.

В это же время проходили конкурсные испытания по различным видам боевой подготовки среди экипажей и взводов, представляющих команды из Бурятии и Амурской области. В этой дисциплине не было равных экипажу под командованием лейтенанта Рустама Батыразова из мотострелкового соединения, дислоцируемого в Бурятии.

В общей сложности на этом этапе соревнований участвуют 15 сильнейших экипажей БМП со всего Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Суворовский натиск
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