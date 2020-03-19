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19.03.2020 (13:09)

Сегодня День моряка-подводника встречает экипаж самой мощной многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск»

Сегодня День моряка-подводника встречает экипаж самой мощной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 855 «Северодвинск».

Этот корабль — первый из четвёртого поколения атомоходов совмещает в себе возможности прежде недоступные его предшественникам. Он одновременно несёт крылатые ракеты новых типов «Калибр» и «Оникс», торпеды и торпедо-ракеты и может поражать любого противника — на воде, под водой и на берегу за многие тысячи километров.

В прошлом году «Северодвинск» провел в море более 150 суток и выполнил ракетную стрельбу по береговой цели в рамках масштабного учения «Гром». Всего на счету подводного крейсера четыре боевые службы в различных районах мирового океана. Его экипаж под командованием капитана 1 ранга Романа Санатарчука занимается совершенствованием профессиональной подготовки в базе и готовится выйти в море для выполнения задач боевой подготовки.

В ближайшем будущем подводники «Северодвинска» приступят к испытанию нового морского оружия, которое ещё больше увеличит боевой потенциал подводных крейсеров данного класса.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Праздники
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