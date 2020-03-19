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19.03.2020 (12:45)

На Тихоокеанском флоте прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня моряка-подводника

Сегодня во всех соединениях и воинских частях подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке и в главной базе флота состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника.

По традиции они начались в 8:00 по местному времени с торжественных подъёмов Андреевских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках, а также построения личного состава подводных сил Тихоокеанского флота и соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, на которых были зачитаны праздничные приказы.

Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота», участники мероприятия почтили память моряков-подводников у мемориала «Подводная лодка «С-56», памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане». В торжествах принял участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш, командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, представители командования соединений подводных лодок ТОФ, ветераны Военно-Морского Флота.

Позднее в Петровском зале Дома офицеров Тихоокеанского флота состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику подводников. На него были приглашены военнослужащие соединения подводных лодок ТОФ, ветераны-подводники, юнармейцы и участники детских военно-патриотических клубов.

По завершении торжественной части для участников праздничного мероприятия выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники
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