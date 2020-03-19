19.03.2020 (12:29)

В Кронштадте военные моряки и лётчики ЗВО поклонились главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный»

Сегодня в Кронштадте главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» поклонились верующие военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Военнослужащие посетили Ставропигиальный Никольский морской собор, где находится икона, и приняли участие в богослужении. Священнослужители рассказали офицерам и солдатам об иконе, её создании и работе по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, где икона будет находится постоянно, когда прибудет в Подмосковье.

В Никольском морском соборе икона будет находиться до 23 марта, также икона будет привнесена в Собор святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка (23-27 марта) и Николо-Богоявленский морской собор (27-31 марта).

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

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